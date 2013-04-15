Еврокомиссия предлагает разрешить аэродинамические грузовики

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим Каллас.

“Они (предложенные изменения – УНИАН) уменьшат счета на горючее для перевозчиков и позволят европейским производителям начать разработку грузовиков будущего, более «зеленых» грузовиков для глобального рынка”, - сказал он.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что новые правила предлагают разрешить использовать округлую форму кабины, а также закрылки позади прицепа.

По оценкам Комиссии, лишь за счет нового дизайна экономия на использовании горючего для среднего грузовика, который преодолевает 100 тыс. км в год, может достичь 7-10%, или 5 тыс. евро в год.

Кроме того, новый дизайн кабины должен улучшить видимость для водителей и спасти ежегодно жизни 300-500 наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов и велосипедистов.

Предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС, а новые грузовики могут появиться на автодорогах ЕС уже в 2018-2020 годах.