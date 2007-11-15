Янукович, Плющ, Балога, Мороз, Мартынюк, Шуфрич выполнили указ Президента

В соответствии с указом Президента от 13 ноября, должностные лица центральных и местных органов власти начали активно сдавать в Департамент Госавтоинспекции специальные номерные знаки служебных автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госдепартамента ГАИ МВД Украины Алексей КАЛИНСКИЙ.

По его словам, на сегодня в ГАИ вернули спецномера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ и его первый заместитель Адам МАРТЫНЮК, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, все вице-премьер-министры, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сергей КИРИЧЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, начальник Управления госохраны, председатели Николаевской и Одесской ОГА и облсоветов, председатель Севастопольского городского совета, председатель Совета министров АРК.

В целом с момента выхода указа Президента высокопоставленные должностные лица вернули 25 спецномеров.

Также А.КАЛИНСКИЙ напомнил, что в соответствии с двумя приказами МВД, в 2005 году были введены в оборот 226 специальных номерных знаков.

Кроме Президента Украины, который не воспользовался специальным номерным знаком, эти номера в настоящее время используются должностными лицами и, в соответствии с указом главы государства, должны быть возвращены ГАИ на протяжении месяца.

Кроме того, А.КАЛИНСКИЙ добавил, что указом Президента ГАИ разрешено изымать специальные номерные знаки, которые уже давно должны быть возвращены, но и до сих пор используются.

Отвечая на вопрос, каким образом будут действовать сотрудники ГАИ, если на протяжении указанного срока не все должностные лица вернут спецномера, А.КАЛИНСКИЙ сказал: «Если на протяжении месяца кто-то не сдаст, доложим Президенту» и после этого будут приниматься соответствующие меры.

Также он отметил, что вместо спецномеров транспортным управлениям, в подчинении которых находятся автомобили должностных лиц, МРЭВ выдаст стандартные номерные знаки.

Отвечая на вопрос, который касался возможности установления на автомобиле должностных лиц каких-то индивидуальных номеров, начальник ГАИ отметил, что такие номера можно устанавливать, но они будут стоить 10-20 тыс. грн. Учитывая это А.КАЛИНСКИЙ выразил уверенность, что “ни один министр не купит эти номера за государственные средства”, поскольку это может быть квалифицировано как злоупотребление служебным положением.

По его словам, стальные таблички со спецномерами отправят на переплавку, а несколько экземпляров будет передано в экспозицию музея Госавтоинспекции.

«Потому никуда больше они не пойдут», - заверил А.КАЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

Этим указом Кабинета Министров Украины поручено принять в месячный срок меры по отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств. Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.