Книга рекордов Украины зафиксирует новое достижение - самую большую живую картину

19 ноября 2007 года в 14:00 Софиевская площадь Киева превратится в холст для «написания» самой большой картины, главными действующими лицами которой станут люди.

Около 400 человек станут создателями шедевра, его «художественной палитрой» и главными героями установления рекорда Украины. Участвовать могут все, для кого уверенность и свобода – не просто слова, а – жизненная позиция.

Приглашаем представителей СМИ.

Интервью участников и организаторов рекорда, представителей Книги рекордов Украины – гарантируем!

Дополнительная информация:

Игорь Пидчибий 8 097 5798930