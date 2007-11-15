Книга рекордов Украины зафиксирует новое достижение - самую большую живую картину
20:24, 15 ноября 2007Разное
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19 ноября 2007 года в 14:00 Софиевская площадь Киева превратится в холст для «написания» самой большой картины, главными действующими лицами которой станут люди.
Около 400 человек станут создателями шедевра, его «художественной палитрой» и главными героями установления рекорда Украины. Участвовать могут все, для кого уверенность и свобода – не просто слова, а – жизненная позиция.
Приглашаем представителей СМИ.
Интервью участников и организаторов рекорда, представителей Книги рекордов Украины – гарантируем!
Дополнительная информация:
Игорь Пидчибий 8 097 5798930
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