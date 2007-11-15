Книга рекордов Украины зафиксирует новое достижение - самую большую живую картину

20:24, 15 ноября 2007
Разное
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19 ноября 2007 года в 14:00 Софиевская площадь Киева превратится в холст для «написания» самой большой картины, главными действующими лицами которой станут люди.

Около 400 человек станут создателями шедевра, его «художественной палитрой» и главными героями установления рекорда Украины. Участвовать могут все, для кого уверенность и свобода – не просто слова, а – жизненная позиция.

Приглашаем представителей СМИ.

Интервью участников и организаторов рекорда,  представителей Книги рекордов Украины – гарантируем!

Дополнительная информация: 

Игорь Пидчибий 8 097 5798930 

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