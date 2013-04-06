Клиент ресторана требовал, чтобы у него приняли фальшивые 500 евро
В Изюме Харьковской области посетитель одного из местных ресторанов пытался расплатиться за ужин фальшивой купюрой номиналом 500 евро.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, около полуночи на пульт Госслужбы охраны поступил сигнал тревоги из гостиницы.
Наряд группы задержания, прибывший на место, выяснил, что посетитель ресторана в помещении гостиницы пытался рассчитаться за заказанный ужин купюрой номиналом 500 евро.
Кассир заведения, взяв деньги, обнаружила, что они фальшивые, и вернула их владельцу, посоветовав обратиться в райотдел милиции.
Однако 27-летний посетитель настойчиво требовал у женщины принять купюру и дать ему сдачу. Мужчина утверждал, что не помнит, откуда у него взялась фальшивка. После этого кассир незаметно нажала тревожную кнопку ГСО.
Владельца фальшивой купюры, местного жителя, доставили в Изюмский районный отдел милиции для выяснения обстоятельств происшествия. После опроса мужчины отпустили. Продолжается проверка. Поддельная купюра изъята и направлена в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД Украины в Харьковской области.