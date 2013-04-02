Акция: «Тарханкут без мусора» «Tarchankut needs your help»
1 – 2 мая в Крыму на мысе Тарханкут дайв-центр «Команда ЭКС» при содействии местных властей проводит необычную экологическую акцию: уборку мусора не только на берегу, но и на морском дне!
ЦЕЛЬ АКЦИИ – сохранение уникальной экосостемы мыса – жемчужины Западного Крыма и мекке дайверов.
ПРИГЛАШАЕМ - всех желающих. Не ныряющие участники, наслаждаясь красотами урочищ Атлеш и Джангуль, убирают мусор на суше, дайверы – под водой.
ВАС ОЖИДАЕТ – живописное побережье Черного моря, встречи с волонтерами из разных стран, интересные экскурсии по местным достопримечательностям, подводное плавание, экологические игры и конкурсы на свежем воздухе, песни у костра.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ – государственные и общественные организации, международные и местные волонтерские организации, дайвинг-клубы, туристские клубы, представителей СМИ и всех, кому небезразлична судьба Тарханкута.
Эта традиционная волонтерская акция осуществляется за счет добровольцев, участвующих в мероприятии.
При поддержке спонсоров и меценатов, мы будем рады частично компенсировать Ваши затраты.
С подробной информацией об акции и условиями для участников можно ознакомиться на сайте дайв-центра:
http://exdive.com.ua/sots-proekty.html
или по телефону (067) 240 99 07