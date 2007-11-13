Тех капитанов в Черном море нужно спасти, а затем судить

Реплика

В новостях о повреждении танкеров в Черном море и выбросах нефти и серы в воду меня поразил подход журналистов – все телеканалы только и говорят о поисковых работах, которые нужно проводить и о тех матросах, которых еще до сих пор не нашли. Об этом говорится с сочувствием и осознанием неопровержимой ценности человеческой жизни. Она, безусловно, бесценна, но те люди с судов все же таки не рабы на галерах, которых заковали и насильственно выпроводили в море. Они – участники бизнесовых махинаций и проигнорировали все предупреждения, потому что не хотели потерять день или два заработка. Их, конечно, необходимо спасти, а затем их нужно было бы судить. Потому что беда, причиненная ими, касается не только их, а всех нас и наших потомков, которые, вероятно, будут жить в пустыне на берегу отравленного моря...

Картинка из новостей по телевизору: берег в мазуте и в полосе прибоя умирают черные от мазута птицы. Сухой голос за кадром говорит, что мазут нам поможет выловить Россия, а масштабы беды не такие уже и большие – погибнет около тридцати тысяч пернатых, ну, и, конечно, кислород не будет поступать под воду. Но это не так уже и страшно, особенно, если сера не жидкая, а сухая, и так далее...

Это ошеломляет. Британский писатель-натуралист Джеральд Даррелл когда-то написал: “Мы ведем себя как кучка придурков, которых выпустили в прекрасный сад”...

По моему глубокому убеждению, уровень интеллекта и гуманизма нации измеряется бережным отношением не только к своей собственной жизни и жизни себе подобных, а к любой жизни. Потому что в отличие от тех матросов, которые сознательно сделали выбор и вышли в шторм, те живые существа в море не имели выбора, их просто уничтожили. И никто не будет отвечать – здесь ничего и сомневаться. Матросов и капитанов поищут, кого-то найдут, откачают (хорошо, если еще героем не сделают), а завтра он наймется возить нефть или серу еще для какого-то магната и будет та же история. Потому что тому капитану (как и магнату) по большому счету глубоко начхать на то, как и где будут жить наши дети. Потому что он считает, что Черное море существует для того, чтобы было удобно возить нефть из России...

Оно, конечно, со временем как-то изменится, и мы, вероятно, научимся смотреть на мир глазами не тех “придурков”, а цивилизованных людей, которые чувствуют ответственность за мир вокруг себя. Главное, чтобы до тех пор хоть что-то от этого мира осталось.

Антонина Лесич, г. Киев