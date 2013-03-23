Азаров переживает из-за трагедии в Днепропетровске

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Я так же, как, думаю, и многие другие, переживаю по поводу той ужасной трагедии, которая произошла в Днепропетровске. Безусловно, необходимо очень серьезно повышать ответственность водителей, превышающих скорость и не соблюдающих Правила дорожного движения на улицах наших населенных пунктов. Мы знаем, что во многих европейских странах в пределах города значительно ограничена скорость движения автотранспорта, и сделано это прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся на улице", - сказал Н.Азаров.

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Премьер отметил, что правительство подумает над решением этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске утром 20 марта произошло столкновение двух автомобилей. Один из них - BMW – в результате въехал на остановку и совершил наезд на стоявших там людей. Погибли пять человек. Четверо пострадавших - в больнице.