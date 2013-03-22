Резонансное ДТП в Днепропетровске: оба водителя взяты под стражу
19:52, 22 марта 2013Разное
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Сегодня по решению Бабушкинского районного суда Днепропетровска оба водителя иномарок - участники резонансного ДТП в областном центре 20 марта на набережной Победы взяты под стражу сроком на два месяца.
В ДТП пять человек погибли
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Обоим водителям вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Как сообщал УНИАН, 20 марта в 7 часов 45 минут утра по ул. Набережная Победы напротив дома 102-Д в Днепропетровске столкнулись два автомобиля - “Ниссан-Экстрейл” и БМВ-3, в результате столкновения один из автомобилей отбросило на остановку, где стояли люди.
В ДТП пять человек погибли, в том числе десятилетний мальчик, еще пять человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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