Резонансное ДТП в Днепропетровске: оба водителя взяты под стражу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Обоим водителям вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в 7 часов 45 минут утра по ул. Набережная Победы напротив дома 102-Д в Днепропетровске столкнулись два автомобиля - “Ниссан-Экстрейл” и БМВ-3, в результате столкновения один из автомобилей отбросило на остановку, где стояли люди.

В ДТП пять человек погибли, в том числе десятилетний мальчик, еще пять человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.