19-летняя девушка разбилась, прыгнув с крыши 9-этажки
В Харькове с крыши 9-этажного жилого дома прыгнула и разбилась насмерть 19-летняя девушка.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, это произошло 21 марта ночью в Октябрьском районе города.
Сообщение о том, что возле дома по улице Кибальчича лежит труп девушки, поступило по телефону «102» около 4-х часов утра.
Следственно-оперативная группа райотдела милиции, сразу выехав на место происшествия, обнаружила труп девушки с многочисленными телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. В дальнейшем была установлена личность погибшей, ею оказалась местная 19-летняя жительница.
«По предварительным данным, девушка находилась в квартире своей бабушки и выпрыгнула с крыши 9-этажного дома», - сообщили в ОСО.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, следователем открыто уголовное производство. После проведения судебных экспертиз будет определена квалификация данного уголовного происшествия. Ведется следствие.