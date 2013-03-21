19-летняя девушка разбилась, прыгнув с крыши 9-этажки

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, это произошло 21 марта ночью в Октябрьском районе города.

Сообщение о том, что возле дома по улице Кибальчича лежит труп девушки, поступило по телефону «102» около 4-х часов утра.

Следственно-оперативная группа райотдела милиции, сразу выехав на место происшествия, обнаружила труп девушки с многочисленными телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. В дальнейшем была установлена ​​личность погибшей, ею оказалась местная 19-летняя жительница.

«По предварительным данным, девушка находилась в квартире своей бабушки и выпрыгнула с крыши 9-этажного дома», - сообщили в ОСО.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, следователем открыто уголовное производство. После проведения судебных экспертиз будет определена квалификация данного уголовного происшествия. Ведется следствие.