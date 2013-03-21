Разыскивается бесхозяйственный мэр!

Итак, Партия регионов еще не купила, то есть, простите, не нашла голосов за то, чтобы 2 июня этого года избрать, наконец, мэра столицы и избежать при этом проведения выборов в депутаты Киевсовета, как того требуют «объединенные». Впрочем, сомнений в том, что, выборы мэра, и, скорее всего, отдельно от Киевсовета, рано или поздно все же состоятся, почти ни у кого нет. Поэтому готовиться к выборам стоит.

Разочарую сразу – это жители Нью-Йорка будут выбирать между лесбиянкой, китайцем или даже основателем сервиса микроблогов Твиттер. А вот киевлянам, по старой традиции, предложат выбрать из старого политхлама, понаехавших сумасшедших и «крепких хозяйственников» (или т.н. эффективных менеджеров). Скорее всего, в последней категории будет представлен нынешний глава КГГА Александр Попов или еще кто-нибудь, кого власть вовремя дистанцировала от себя и теперь представит в качестве очищенного продукта без политической добавки.

О том, насколько это политическое занятие – наводить порядок в городе – еще во время лекции в Киеве рассказывал знаменитый экс-мэр Боготы (столицы Колумбии), а ныне глава совета директоров Института транспорта и развития Нью-Йорка Энрике Пеньялоса, которому удалось создать в депрессивном городе всего за три года одну из лучших в мире систем общественного транспорта и вообще среду, благоприятную для большинства (что очень важно!) жителей. Он утверждал, что даже просто очистить пешеходную зону от автомобилей – это вопрос не технический, а политический. По словам Пеньялосы, за борьбу с незаконными парковками ему объявляли войну и грозили лишить должности.

Но и столь выдающихся мозгов не нужно, чтобы понимать – столице Украины нужен мэр с мощным политическим (ну, на худой конец – финансовым, и очень внушительным) бэкграундом, имеющий вес в обществе и политической среде, амбициозный и уважаемый, располагающим мощным кредитом доверия, способный пройти между капельками, но, при этом, и отстоять свой, в данной ситуации, киевский, интерес.

Чтоб хватило воли и сил ликвидировать незаконные парковки на тротуарах, чтобы прекратить, а, еще лучше, - предотвратить незаконное строительство, чтобы убрать незаконные МАФы возле выходов из метро, даже чтобы прекратить несанкционированную торговлю в переходах станций метро и обновить канализацию – нужен решительный политик, способный выдержать давление – и с Грушевского, и с Банковой, и с Институтской; не нужно быть инженером, экс-директором завода или выпускником МВА, чтоб навести порядок в городе – нужно просто захотеть победить коррупцию и объявить войну мелкому жулью.

В этой связи почему-то думается, что, дабы спасти Киев от пробок, уродливых застроек, жилищно-коммунального коллапса и жлобства, недостаточно быть неплохим парнем и бывшим мэром Комсомольска, нужно иметь амбиции и возможность действовать самостоятельно, не завися от тех, чьи родственники финансируют незаконные застройки, тех, кто по коррупционной цепочке получает откаты от МАФов и торгашей в подземных переходах, тех, кто с номерами серии «ВР» заезжает на тротуар возле популярного бутика на Грушевского.

Честно говоря, у меня нет ответа на вопрос, кто же именно бы мог стать этим самым мэром-политиком в лучшем значении этого слова, чтобы и показать не стыдно было, и похвалить было за что; но, если кто-то всерьез полагает, что таковым может стать коренной киевский интеллигент с высшим образованием или новоиспеченная отрыжка какой-либо политической силы, то лучше забрать у такого избирателя право голоса.

Анастасия Береза