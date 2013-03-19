Автоимпортеры объяснили как обойдут спецпошлину

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор «Ниссан Украина» Андрей Нестеренко.

В частности, по его словам, это касается автомобилей с дизельными двигателями и бензиновыми двигателями свыше 2,2 л.

«Действительно, мы будем обращать внимание на модельную политику, так как данное законодательство не касается автомобилей с дизельными двигателями. В меньшей степени оно касается автомобилей с двигателем до 1,5 л и вообще не касается двигателей свыше 2,2 л. Но изменение модельной линейки и подготовка к продаже авто в Украине – это небыстрый процесс. От нашего желания до момента, когда этот автомобиль появится в Украине, может пройти и год и два", - отметил А.Нестеренко.

По словам генерального директора «Ситроен Украина» Лоика Сибрака, компания рассматривает аналогичные варианты действий, связанных с модельной политикой.

«Мы будем очень активно развивать модельный ряд автомобилей с дизельными двигателями. Как вы знаете, уже 50% наших продаж составляют автомобили с дизельными двигателями»,- сказал Л.Сибрак.

Как сообщил генеральный директор «Порше Украина» Марьян Словик, компания также рассматривает вопрос изменения линейки и модельного ряда.

«Это вопрос не одной недели. Но я хочу сказать, что мы будем поступать так, как позволяет законодательство и условия авторынка Украины», - отметил М.Словик.

По теме: Водители грозят «автомобильным майданом»

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.