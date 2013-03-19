Налоговая нашла подпольную автозаправку

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Черниговской области.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции ГНС в Черниговской области задокументировали незаконный канал перемещения горюче-смазочных материалов из Российской Федерации на территорию Украины, которые реализовывались на одной из нелегальных АЗС.

По словам первого заместителя начальника управления налоговой милиции ГНС в Черниговской области Сергея Кузнецова, установлено, что незаконной деятельностью занимался 38-летний житель Чернигова. Он не зарегистрировался субъектом хозяйственной деятельности и не получал соответствующие разрешительные документы. В то же время в одном из нежилых помещений Чернигова организовал деятельность подпольной автозаправочной станции, где реализовывал незаконно ввезенные горюче-смазочные материалы.

Информация об уголовном правонарушении внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В пределах досудебного расследования этого уголовного производства сотрудники налоговой милиции провели обыск в помещениях нелегальной АЗС. Выявлены и изъяты около пяти тонн горюче-смазочных материалов, оборудование, которое использовалось в роботе АЗС, и денежные средства, полученные от незаконной реализации горючего.

Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 197 тыс. грн.

Сейчас по делу продолжается следствие, устанавливаются пути поступления горюче-смазочных материалов на территорию Украины и лица, причастные к нелегальному бизнесу.