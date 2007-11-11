Маршрутка врезалась в КамАЗ: 2 погибших и 14 раненых

Вчера в 11.00 в пгт Клевань Ривненской области маршрутное такси «Мерседес-Бенц», которое перевозило 21 пассажира, в результате нарушения водителем правил дорожного движения во время выезда на главную дорогу столкнулось с «КамАЗом».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира маршрутки, а еще 14 пассажиров с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 205 ДТП, в которых погибли 39 человек и 251 - травмирован.