В Тернопольской области Таврия столкнулась автоцистерной: 3 погибших
11:56, 10 ноября 2007Разное
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Один пассажир - травмирован
Вчера на 89 километре автомобильной дороги государственного значения Р-26 “Острог – Кременец – Почаев - Радивилов” в Кременецком р-не Тернопольской области, водитель автомобиля “ЗАЗ 1102” на мокром участке дороги с ограниченной видимостью, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "МАЗ 543240" полуприцепом-цистерной.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "ЗАЗ 1102" погибли на месте происшествия, один пассажир получил телесные повреждения.
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