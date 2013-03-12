Как в Киеве на бумаге улицу «ремонтировали»

О состоянии украинских дорог все уже писано-переписано. И власть устала уже отвечать: да – плохие, виновных не ищите, и вообще – вовсю идет ремонт. Вот последние данные «Укравтодора»: по состоянию на 10 марта ликвидирована ямочность на 98% основных дорог общего пользования государственного значения. Осталось отремонтировать всего 61 километр основных автодорог!

Не знаю, как там с дорогами госзначения, а вот ситуацию в Киеве можно проиллюстрировать на примере одной улицы – Газопроводной, пролегающей от Берковцов до Виноградаря.

Примером она стала после того, как 18 и 20 февраля в Киеве автомобилисты, требуя ремонта дорог в столице, возвели баррикаду из пробитых шин и сломанных автозапчастей у здания «Укравтодора» и массово «сломались» у Кабинета министров. С тех пор улица Газопроводная неоднократно встречается в сводках дорожных служб и ГИА как таковая, где проводится ремонт.

Поскольку по этой улице я проезжаю с определенной регулярностью, могу сравнивать. Осенью была себе дорога как дорога – со средней, так сказать, ямочностью. Ну, потряхивало, но, по крайней мере, машины могли идти по двум полосам: улица не очень-то загружена. Но вот довелось ехать по ней в начале февраля: повернув с проспекта Правды, обнаружила невиданное – на Газопроводной – тянучка. Откуда? В связи с чем? Лишь проехав далее, видим, что автомобили еле ползут зигзагами, объезжая по встречке ямы такой величины, что какая-нибудь «Таврия» там точно может поместиться. Такое ощущение, что была бомбежка, или, как минимум, челябинский метеорит Киев зацепил… Но, к сожалению властей, на метеорит не спишешь: он упал на Челябинск неделей позже.

И вот, 22 февраля читаю сообщение, что коммунальная корпорация “Киевавтодор” в выходные дни 23-24 февраля будет осуществлять ремонтные работы на дорожном покрытии ряда улиц столицы. В том числе - «Подольский район: ул. Газопроводная». ГАИ просит водителей «быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, прежде всего, временно установленных».

Радуюсь за друзей, у которых там дом и которые всю зиму возят ребенка в школу на Оболонь в объезд, ибо машину жалко, да и о какой безопасности движения можно говорить, если все утром спешат по встречке? А особенно страшно в дождь, когда ямы залиты водой вровень с асфальтом, и, если ты их на «карту» в своей памяти не нанес, то влетишь – колес не соберешь.

2 марта. Снова едем по Газопроводной – радость улетучивается. Попытки обнаружить последствия ремонта успехом не увенчались. Ямы еще глубже, водители – еще злее. Интересуюсь у местных жителей: а как же ремонт? Ведь по всем телевизорам-радио отчитались и ремонтируемые улицы назвали! Слышу в ответ, что признаки ремонта были – в начале улицы поставили несколько предупреждающих знаков, рядом с которыми покуривали дорожные рабочие. Следов работ, к сожалению, обнаружить не удалось.

12 марта. Сообщение КГГА: Коммунальная корпорация «Киевавтодор» за 8-10 марта отремонтировала 4,513 тыс. квадратных метров дорожного покрытия столичных дорог. Работы по ликвидации аварийно-опасных ям проводились на 12 дорогах столицы, в том числе и на Газопроводной.

Имея опыт, радоваться не спешу. Через скайп связываюсь с «местными». Вопрос: «Неужто починили?». Дословный ответ: «Пару ямок где-то присыпали и все. Мы все также в объезд ездим»…

И что теперь? Кого винить? Азарова, Попова, Глинского? Куда звонить-писать-жаловаться? Или просто махать в их адрес пальчиком и говорить: «Ай-ай-ай! Обманывать нехорошо!»…

К сожалению, ответ КГГА на все претензии можно спрогнозировать: «Ну, мы же в своем сообщении отметили – проводились работы ликвидации аварийно-опасных ям… Ну, а насколько все остальные опасны-неопасны – не вам, пешеходам-водителям, судить».

Что делать в такой ситуации? Самим жителям улицы ямы засыпать и асфальт укладывать, за свой счет? Потому что, судя по сообщениям КГГА, улица Газопроводная у нас отремонтирована. Уже два раза за 20 дней.

Во вторник премьер Николай Азаров назвал несправедливой критику в адрес властей из-за качества дорог. Однако признал при этом, что качество дорожного полотна не соответсвует стандартам и потребностям. По словам премьера, дороги испортили перепады погоды и рост количества автомобилей. Ну, хорошо хоть не черви! При этом Азаров подчеркнул, что ситуация улучшается.

…Так же, как на Газопроводной?

Марина Пересунько