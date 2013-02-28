Дорожники хотят взвешивать грузовики прямо на ходу

Об этом в интервью УНИАН сообщил советник главы «Укравтодора» Евгений Прусенко.

“Сейчас отрабатывается совместный проект с чешской компанией на установку автоматических весов, позволяющих взвешивать автомобиль в движении», - сказал он.

По словам Е.Прусенко, весы будут стационарными и позволят измерять вес автомобилей, которые двигаются со скоростью до 100 км в час.

Опытный образец весов может быть установлен под Киевом на трассе Киев-Чоп.

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Е. Прусенко также сообщил, что «Укравтодор» намерен передать Укртрансинспекции 36 передвижных весов, чтобы контролировать вес транспорта.

«Автомобиль заехал, вес определили, и сразу можно выписать штраф за перегруз», - сказал он.

По словам Е. Прусенко, штрафы за перегруз составляют 10-15 млн грн в год.