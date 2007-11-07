Во Львове из школы №45 экстренно эвакуировали 1100 учеников и 70 учителей

1100 учеников и 70 учителей были в экстренном порядке эвакуированы из львовской школы №45, где неизвестные распылили слезоточивый газ.

Как сообщил УНИАН директор средней школы № 45 г. Львова Владимир КРАВЧЕНКО, в 11.30, во время большой перемены, на первом этаже помещения школы внезапно стал ощущаться сильный специфический запах газа. Буквально через несколько минут запах газа распространился на третий этаж школы.

«Школьные врачи и медперсонал срочно уведомили соответствующие службы и начали эвакуацию детей и учителей из помещения школы. Впоследствии выяснилось, что утечки газа нет, однако на первом этаже был найден пустой газовый баллончик из-под спецсредства нервно-паралитического действия «терен». Сколько еще было применено баллончиков и с какой целью, расследует оперативная группа Франковского райотдела внутренних дел Львова, которая сейчас работает на месте инцидента», - сообщил В.КРАВЧЕНКО. При этом директор школы отметил, что склоняется к мнению, что это могли быть хулиганские действия. Однако личности хулиганов пока еще неизвестны, как и неизвестно, сколько детей могли получить поражение в результате вдыхания газа. По данному факту проводятся следственные действия.