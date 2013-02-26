Аренда ГТС — путь к «всебудетгазпром»

Возможная долгосрочная аренда украинской газотранспортной системы при сохранении ее собственности за государством, о чем заявил президент Янукович – это не только путь к потери контроля над трубопроводной инфраструктурой. Соглашение можно выписать так, что вопрос собственности уже не будет иметь никакого значения, она станет виртуально-формальной.

Фактически ГТС будет распоряжаться консорциум. И он же, кстати, будет получать и доходы. Он, а не «Укртрансгаз» с «Нафтогазом». Он же будет формировать и баланс газа для Украины! Он же будет распоряжаться и газом, добываемым в Украине. Управление ГТС сформированным вроде бы на паритетных началах консорциумом (50% на 50%), окажется, в конечном счете, в руках «Газпрома». Консорциум станет просто другим лицом «Газпрома», а «Укртрансгаз» трансформируется де факто в «Газпром Трансгаз Украина», а еще точнее – в территориально-производственный цех «Газпром Трансгаз Москва», отвечающий за европейское направление поставок. Поэтому, в «Газпроме» с охотой согласны пойти на вариант двустороннего консорциума, поскольку четко представляют, что через шаг–другой получат конечный контроль – как это было в Белоруссии, добавив лишь слегка коррупции.

Всегда дьявол кроется в деталях. Можно провести аналогию с «временным» пребыванием Черноморского флота РФ (в Крыму). Сначала – временное на 20 лет, до 2017 года, теперь, тоже «временное» - на полстолетия, до 2042 года. Спрашивается, что тогда «долговременное»?

«Газпром» захочет аренду ГТС не менее чем на 50 лет, мотивируя тем, что с компанией «Шелл» Украина подписала соглашение на такой же срок. «Смелое» заявление Януковича о том, что Украина не будет платить 7 млрд., имеет своей обратной стороной то, что во власти соглашаются на вариант двустороннего, а не трехстороннего, консорциума. Такое заявление свидетельствует, что мнимый долг сработал в качестве эдакого «кнута», которым ГТС заталкивают в «Газпром», а затем – на следующем этапе – Украину втащат и в ТС через манипулирование поставками газа по арендуемой ГТС как механизма «принуждения к евразийской интеграции».

Надо четко понимать — украинская ГТС продолжает играть важное значение. Это не только труба, по которой идет газ из России в Европу. ГТС соединяет функции транзита, поставки импортируемого газа и доставку газа собственной добычи. Все это – в одних трубах. Поэтому тот, кто получает контроль над ГТС, получает «ключ ко всем дверям» промышленных активов Украины.

Соответственно, все это надо учитывать, принимая решение о консорциуме. Если бы в Украине газотранзитная система существовала отдельно (от газораспределительной), тогда речь о консорциуме можно было бы вести, хотя и совершенно на других условиях.

России, которая создает профицит трубопроводных мощностей на разных направлениях, ГТС Украины нужна все меньше. Но ей по-прежнему нужны подземные хранилища газа для поддержания стабильности своего экспорта в ЕС в условиях резко падающей добычи на основных западносибирских месторождениях. А доступ к ПХГ можно получить только через ГТС.

Если будет допущен вариант двустороннего консорциума, то он приведет эту власть к очередному «разводу и кидку» со стороны России, как это уже было в Харькове. Вероятно, ставка делается на Договор о зоне свободной торговли СНГ. В этом Договоре есть Статья 7 с громким названием «Свобода транзита». Но в конце этой статьи зафиксированы две позиции:

1. Положения настоящей статьи не распространяются на трубопроводный транспорт.

2. Заинтересованные Стороны вступят в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершат такие переговоры в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Договора.

Наверное, в Киеве почему-то считают, что российская сторона полугодичный переговорный процесс увенчает подарком Украине в виде свободы транзита туркменского и центрально-азиатского газа в Украину. Однако этого не будет. Не для того Россия отзывала свою подпись под Договором Энергетической Хартии в 2009 году, чтобы теперь на фоне уменьшения и процентной доли, и физических объемов поставок на рынки ЕС и Украины, давать зеленый свет туркменскому газу. Едва ли стоит иметь иллюзии по поводу того, что Россия вдруг расщедрится на свободу транзита, и мы получим туркменский газ взамен вроде бы символического контроля над ГТС через аренду.

Россияне в Харькове уже показали Януковичу, как они работают. Президента сейчас подводят к очередному «кидку», и он пока на это «ведется». Однако, если же в вопросах аренды ГТС все ограничится только словесной риторикой украинского президента, то это и будет самый подходящий вариант.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»