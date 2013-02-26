Три женщины украли холодильник и продали его за 35 грн
В г.Алчевске (Луганская область) три женщины проникли в квартиру, украли холодильник и продали его за 35 гривен.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в дежурную часть Алчевского ГО ГУМВД Украины в Луганской области обратился местный житель и сообщил, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах исчез холодильник.
Оперативные работники в ходе общения с заявителем выяснили, что накануне он пригласил в гости трёх подружек и всю ночь они вчетвером распивали спиртные напитки, разошлись только под утро. Вечером, вернувшись в квартиру, хозяин обнаружил, что пропал холодильник.
Мужчина знал только имена подруг, однако оперативникам удалось вычислить и задержать похитительниц.
Ими оказались местные жительницы без определённых занятий возрастом от 28 до 38 лет. Женщины, проведя ночь за бутылкой водки, наутро решили опохмелиться, но денег у них не было. Тогда они решили ограбить квартиру, в которой гуляли ночью. Женщины открыли дверь и, поскольку больше ничего ценного в квартире не было, вынесли холодильник. Затем они продали похищенное за 35 грн.
В настоящее время следственным отделом Алчевского ГО ГУМВД Украины в Луганской области ведется уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединённая с проникновением в жилище, иное помещение), санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Две из задержанных уже имеют судимости за аналогичные преступления.