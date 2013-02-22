Преступники на потоке крали "жигули" на запчасти

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Сумской области, задержанные, некоторые из которых уже имели судимости за кражи, грабежи и угоны, подозреваются в похищении по ночам оставленных без присмотра автомобилей ВАЗ.

По данным милиции, присмотрев подходящую машину, преступники открывали ее или буксировали автомобилем ЛУАЗ до гаража на окраине города, где разбирали на узлы и детали, отправлявшиеся затем на продажу. За январь и первые 10 дней февраля преступники угнали таким образом восемь автомобилей. Сняв с автомобиля все детали на запчасти, угонщики резали кузов и продавали на металлолом.

В целом они причинили своим жертвам ущерб в размере нескольких сотен тысяч грн. Наказание для угонщиков по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.