Польская полиция отпустила украинцев, задержанных за краденые мотоциклы

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил пресс-секретарь полиции в Жешове Павел Мендлар.

Он отметил, что задержанные польскими пограничниками граждане Украины ранее никогда не привлекались к ответственности за нарушение законодательства в Польше.

Один из задержанных признал свою вину и согласился на назначение ему наказания в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

"Суд по этому делу может состояться уже без присутствия украинца", - сказал пресс-секретарь, заметив, что обвиненный также заплатил свыше 300 долларов штрафа.

Мужчина сообщил правоохранителям, что получил заказ на перевозку краденых мотоциклов в Украину в запчастях.

Другой задержанный гражданин Украины проходил по делу в качестве свидетеля.

Украинцу предъявлено обвинение в попытке извлечь пользу из нелегальной деятельности, которая наказывется польским законодательством заключением сроком от 3 месяцев до 5 лет.

Пресс-секретарь заметил, что в случае повторного задержания за нарушение польского законодательства украинцу будет угрожать более строгое наказание, чем первое определенное судом, но это не значит, что он автоматически попадет в тюрьму в Польше.

"Это зависит от суда. Бывают разные случаи", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели польские пограничники в пункте пропуска "Медика-Шегини" (Львовская область) задержали двух граждан Украины, которые на автомобиле перевозили запчасти, как оказалось, к украденным в Италии мотоциклам.

В ходе дальнейших действий правоохранители выявили в одном из частных домов возле пограничного с Украиной Перемышля 5 краденых мотоциклов стоимостью около 45 тысяч долларов, которые злоумышленники планировали вывезти из ЕС на Восток.

Справка УНИАН. Польские пограничники нередко задерживают граждан - как правило, Беларуси, Украины и Литвы - которые пытаются выехать с территории Евросоюза за восточную границу ЕС на краденых автомобилях. В то же время полиция замечает, что задержанных могут сразу отпустить, потому что часто они могут быть жертвами недобросовестных продавцов машин, а не ворами.

Обычно пограничники выявляют попытки перевозки через восточную границу дорогих автомобилей самых известных марок выпущенных в последние годы.