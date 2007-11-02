А.Семинога: Нынешняя городская власть будет отвечать перед киевлянами

Представители столичной власти будут нести не только политическую, но и уголовную ответственность... Блок Юлии Тимошенко сделает все, чтобы эти граждане ответили перед киевлянами за свои действия... Многострадальный наш Киев!.. Сколько испытаний выпало на его судьбу – достаточно вспомнить издевательство над Матерью Городов русских в большевистские времена: взорванные храмы и вместо этого сводки достопримечательностей сомнительного художественного качества, упадок архитектурных и исторических сооружений...

Наступили другие времена, Украина наконец добыла в борьбе взлелеянную в мечтах независимость, наконец появилась возможность, принимая любое решение, исходить из интересов народа – и где там!.. Получили мэра, который «купил» свою должность благодаря многочисленным обещаниям киевлянам светлого будущего. При этом в канун выборов щедро раздавались пайки. Расходы, конечно, немаленькие, но они не шли ни в какое сравнение с будущими прибылями, что их обещало кресло мэра. Так как такая должность дает возможность распоряжаться столичной землей, а это – миллиарды, ведь сотка киевской земли в среднем стоит до 20 тысяч „зеленых”. Поэтому то, что не успели разворовать предшественники Черновецкого, сейчас присваивает его команда – так называемое промэрское большинство в Киевраде. Большинство, которое было сформировано исключительно на основе предоставления преференций на перераспределение киевской земли. И сейчас эта компания действует оперативно и конструктивно для себя: экспроприирует самые ценные участки в заповедниках, у озер и парков, на местах детских площадок, впритык к жилым домам, зарится на земельные наделы поликлиник, больниц, школ и тому подобное.

Уже состоялся раздел драгоценных земель Жукова острова – невзирая на то, что эта земля всегда имела статус заповедника и охранялась законом. Но, невзирая на это, Киеврада под председательством Черновецкого приняла решение, что лишь 120 га острова являются заповедными, остальные были отданы под застройку. Безжалостно вырубаются рощи и лесопосадки, искажается историческое лицо древнего Киева, ухудшаются условия проживания жителей прилегающих к строительным площадкам домов. Но на протесты против чиновнического произвола людей киевская власть не обращает внимания.

Наша фракция выступала, выступает, и будет выступать против этого дерибана, от которого столичное общество не имеет никакой пользы. По оценкам независимых экспертов подсчитано, что на пленарном заседании 1 октября Киеврада рассмотрела такое количество „земельных” вопросов, что если бы эти участки выделялись через аукционы, то средств от этого хватило бы на три бюджета (один бюджет города составляет около 14 миллиардов гривен).

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, хочу обратиться к опыту Броваров, где проведено уже три земельных аукциона на право аренды (не продажи, а именно аренды) земельных участков. Победители этих аукционов за получение права пользоваться броварской землей заплатили в городскую казну почти 150 миллионов гривен. Остается лишь добавить, что в Броварах большинство в городском совете сформировано из членов фракции БЮТ, которая позаботилась, чтобы ценные земельные участки оставались в собственности общества, а городской бюджет постоянно пополнялся за счет их аренды.

Вместо этого в прочерновецком большинстве Киеврады свои «подходы». Сессия 1 октября, на которой «раздерибанили» свыше 2 тысяч гектаров земли (а это – четыре процента площади столицы), уже стала «притчей во языцех». В этот день в Киеве нашлось до полтысячи счастливчиков, которым по подсчетам оппозиции было выделено 1,3 тысяч гектаров земли. И где? В таких заповедных местах, как Пуща-Водица, Конча-Заспа, лес возле Катериновки. Пока еще у новых владельцев этих богатств официально нет ни имен, ни фамилий, есть лишь номера кадастровых дел. Полторы страницы цифр и букв – вот так выглядят едва ли не крупнейшие землевладельцы столицы. Киевская власть сознательно скрывает, кому же была выделена земля (по словам секретаря Киеврады Довгого, на подготовку стенограммы сессии потребуется чуть ли не месяц).

В продолжение этой криминальной истории 25 октября киеврадовское большинство передает 10 процентов жилья, построенного в трех центральных районах города, – Голосеевском, Печерском и Шевченковском, – Генпрокуратуре. Возникает вопрос: не является ли такое решение платой за невмешательство в грязные махинации с землей? Особенно если принять во внимание, что в одновременно с раздачей столичных земель родственникам, друзьям, партнерам по бизнесу, – 12 тысячам простых киевлян, которые обратились в Киевраду с просьбой выделить им земельные участки для ведения частного хозяйства, было отказано в этом. Мол, в Генеральном плане города нет свободных земельных участков. Вместо этого руководство мэрии лоббирует только те земельные решения, которые связаны с их окружением. В подтверждение: в тот же день - 25 октября - на рассмотрение сессии выносился вопрос об отведении двух земельных участков по 0,1 га двум детям советника мэра Киева. Действующую городскую власть не остановило даже то, что эти земельные наделы находились на спортивной площадке.

После подписания коалиционного соглашения между БЮТ и НУ–НС, которая предусматривает переизбрание киевского городского головы, команда Черновецкого засуетилась: пытаясь улучшить свой имидж, на заседание Киеврады начали приглашать лиц, которым должна была отводиться земля, возобновили трансляцию заседаний Киеврады на канале ТРК „Киев”. В коридоре возле зала заседаний скопилось несколько десятков людей преимущественно преклонных лет. Стоять им пришлось не один час, и когда их наконец начали впускать в зал, то оказалось, что у депутатов не возникло к тем людям ни одного вопроса, потому что приватизацией их собственных, законных уже более чем по полвека лоскутков прикрывали нахальное расхватывание земли под очередные торгово-развлекательные комплексы. Прием простой и наивный – под прикрытием пенсионеров, как будто дымовой завесы „пройдут” и „дети-сиротки – тяжелое наследие царского режима”.

Этот случай – яркое свидетельство нескрываемого цинизма нынешних кормчих города. Но разве лишь он вынуждает каждого адекватного человека задуматься: кому мы доверили руководить столицей?

Сосредоточившись на махинациях с землей, нынешняя городская власть запустила жилищно-коммунальное хозяйство. Не хотелось бы ужасать киевлян, но сказать, что дела здесь плохи – значит, ничего не сказать. Невзирая на повышение вдвое тарифов, не выполняется программа „Твой дом, твой двор”, которая предусматривает ремонт жилищного фонда, аналогичная ситуация и с программой ремонта и модернизации лифтов. А на программу по строительству детских и спортивных площадок вообще не выделено ни одной копейки. Впрочем зачем, если в столице, по-видимому, не осталось такого квартала, на территории которого не уничтожали бы детские и спортивные площадки.

При таком преступном строительстве внутри существующих кварталов, как мы имеем сегодня, не за горами энергетический коллапс, потому что нынешние сети не рассчитаны на дополнительные нагрузки, которые возникают в результате хаотической застройки. Уже сегодня большинство подстанций и коллекторы работают на грани своих максимальных мощностей, что приводит к увеличению количества аварийных ситуаций в сетях энерго- и водоснабжения, а также канализации. Последствия таких аварий непредсказуемы.

Впрочем, удивляться здесь незачем: для того, чтобы руководить таким сложным мегаполисом, которым является Киев, нужно быть опытным управленцем. А таких в окружении мэра что-то не видно. Не потому, что ли, увлекшись манипуляциями с землей, Черновецкий так и не смог сформировать собственную команду? Вот и имеет возле себя тех же управленцев, которые разрушали и грабили столицу во времена прошлой власти, или юнцов-бизнесменов, которые привыкли работать лишь на себя.

Единственная заслуга последних – таких, например, как Олесь Довгий, – безоговорочная верность „заветам старших товарищей”, поведение и приемы которых они клонируют. Кто-то из старших кукловодов рассказал ему, как в советское время (сам он по возрасту этого не мог наблюдать) сажали в президиум и доярку, и „кухарку”. Дело само по себе неплохое: уважение к людям любой профессии – необходимая составляющая часть цивилизованного общества. Только если это действительно уважение, а не бездарное клонирование старых приемов по рассказам старых наставников-циников. И правда, какое может быть уважение к тем же журналистам, когда перед глазами постоянные шоу шефа при участии „угодных” СМИ.

Просто удивляет, что это бездарное клонирование удачных ходов больших манипуляторов мнениями масс и правителей Олесь называет „второй показательной вещью” (первой было позитивное голосование нашей фракции по земельных вопросам тех измученных горсоветовскими шоу ветеранов), которая свидетельствует о нашей беспомощности, потому что мы не знаем „как себя дальше вести”.

Бедные наивные клоны... Это же нужно так искренне радоваться, сев в лужу и намочив в штанишки: вручил „с помпой” пенсионеру акт собственности на землю, на которой тот живет всю жизнь; посадил рядом с собой в президиум тележурналиста без видеокамеры (не удивлюсь, если и ручку с блокнотом отобрал); по принципу опытного вора („держи вора”) обвинил оппонентов в тех грехах, в которых он и его кукловоды погрязли по самые уши, – и заявляет на весь мир, что „самая главная беда – отсутствие реального лидера столичной оппозиции” и что „на сегодня так и не появилась фигура, которую бы можно было противопоставить Леониду Черновецкому”. Лучшим ответом на эту бессмысленную реплику „благочестивого Олеся” будут досрочные выборы столичного мэра и Киеврады, на которых киевляне дадут надлежащую оценку действиям действующей власти, невзирая на щедрые подарки гречки ли, или земли.

Такое подозрение, что нынешний мэр вот так “распорядится” киевским имуществом и землей – и уйдет в небытие. Но вот беда: киевляне еще долго будут „выкашливать” последствия такого хозяйствования. Поэтому после перевыборов обязательно будет дана целостная оценка (с правовой точки зрения) действиям нынешнего мэра и его окружения. Долго искать состав преступления в этих действиях не придется, поскольку представители промэрского большинства откровенно нарушают действующее законодательство. Эти политики будут нести не только политическую, но и уголовную ответственность – Блок Юлии Тимошенко сделает все, чтобы эти граждане ответили перед киевлянами за свои действия.

Анатолий Семинога, БЮТ, председатель Киевской городской организации ВО “Батькивщина”