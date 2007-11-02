На трассе Борисполь-Днепропетровск микроавтобус столкнулся с Фольксвагеном

Сегодня, в 01.30 минут, в Киевской области на автодороге Борисполь-Днепропетровск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще девять получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла на 53 км автодороги Борисполь-Днепропетровск: водитель микроавтобуса "Фольксваген", двигаясь в направлении г. Борисполь, во время выполнения маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Мерседес".

В результате аварии один пассажир "Фольксвагена" от полученных травм погиб на месте происшествия, а еще девять пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы в Переяслав-Хмельницкую райбольницу.