Водитель "жигулей" в лоб протаранил инкассаторскую машину и погиб

Как заявили УНИАН в Отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, водитель автомобиля ВАЗ-21063 в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным милиции, во время служебного расследования было установлено, что трое жителей Красноградского района после совместного употребления спиртных напитков выехали на автомобиле ВАЗ-21063 с одного из сел в Красноград.

На 107 км автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в служебный автомобиль Hyundai Tucson специального подразделения Службы инкассации Управления государственной службы охраны, который выполнял служебное задание по сопровождению уполномоченных лиц одного из банков Харькова, осуществляя инкассацию денежных средств этого банка.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21063 погиб на месте, один из пассажиров скрылся из места происшествия, его место нахождения устанавливается. Второй пассажир получил незначительные телесные повреждения. По результатам медицинского обследования, содержание алкоголя в его крови составило 2,3 промилле.

Также телесные повреждения получил вольнонаемный водитель автомобиля УГСО (сейчас решается вопрос о его госпитализации) и младший инспектор сопровождения, старший прапорщик милиции, который в настоящее время находится в больнице.