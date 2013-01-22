УАЗ депутата попал под обстрел у закрытого шлагбаума

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, инцидент возник в воскресенье, 20 января, между тремя гражданами.

Как уточнил начальник ОСО Владимир Шаблиенко, «водитель автомобиля УАЗ и его сын, которые проезжали из села Стрюковки через Журавку, нанесли вечером 20 января легкие телесные повреждения вооруженному ружьем 35-летнему жителю села в момент пересечения этого участка дороги, перегороженной шлагбаумом».

Во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что водитель автомобиля УАЗ и его сын, угрожая физической расправой, требовали от жителя села открыть опущенный шлагбаум чтобы проехать через село. Хозяин дома, рядом с которым установлен шлагбаум, взял охотничье ружье и произвел два предупредительных выстрела. Путники повалили его на землю, нанесли несколько ударов ногами, отобрали оружие и сдали ружье в райотдел милиции вместе с заявлением об опасном инциденте.

По факту нанесения легких телесных повреждений жителю села Журавка начато досудебное следствие - открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

По данным одной из общественных организаций, распространившей заявление об инциденте, к нему причастен депутат Одесского облсовета от ВО «Батькивщина» Василий Задорожнюк.

В интервью УНИАН В.Задорожнюк подтвердил, что инцидент действительно имел место: "Когда мы с сыном проезжали на УАЗе через Журавку в Стрюковку, шлагбаум на окраине села был поднят, а на обратном пути увидели, что он уже закрыт «на замок»". По словам депутата, когда попытались поднять шлагбаум и автомобиль из-за грязи стало сносить к ограждению, возник инцидент с хозяином расположенного рядом дома. "Он вышел с ружьем и открыл в направлении авто стрельбу. Во время потасовки удалось его разоружить – ружье передано вместе с заявлением о столкновении в Березовский РОВД", - сказал В.Задорожнюк.