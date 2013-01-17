Во Львове от «Сбербанка России» потребовали вернуть триллион долларов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собралось около двух десятков человек. По словам присутствующих, большинство людей не пришли на акцию, потому что не не верят в возможность получить компенсацию. Участники акции скандировали «Москали, отдайте наши деньги!» и «Сбербанк России”! Верни 1 триллион долларов!», а также держали плакаты с надписями аналогичного содержания.

Один из организаторов акции пикетирования, заместитель председателя Украинской республиканской партии Ростислав Новоженец, отметил, что речь идет о возвращении 1 трлн дол.

Во время выступления Р.Новоженец заявил, что «Сбербанк России» „является наследником советского Сбербанка, и использует украденные у украинцев деньги. Если учитывать то, что вклады в Сбербанк делались под проценты, и сделать индексацию, то украинцы могут требовать от российского банка аж 1 трлн дол. Речь идет о 25 государственных бюджетах Украины, или же 150 годах бесплатной поставки российского газа в Украину”.

Участники пикетирования призывали львовян и украинцев саботировать «Сбербанк России», и бороться за свои утраченные сбережения в судах.