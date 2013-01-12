Соркину на заметку: как произвести фурор и войти в историю

Итак, в стране новый, седьмой за годы независимости глава Нацбанка. Чуда не произошло, править миром финансов в родном государстве будет еще один представитель донецкой кадровой школы – Игорь Соркин.

Шансов стать главой Национального банка у других кандидатов практически не было. Главное преимущество Соркина — близость к президенту Виктору Януковичу. Накануне стремительно приближающихся президентских выборов глава государства по определению (если хочет снова победить в 2015 году) не мог не усилить контроль за главным банком страны, а через него – и на всю банковскую систему.

Как говорил один из братьев семейства Ротшильдов: «Дайте мне контроль над национальной валютой, и мне станет всё равно, кто пишет законы».

С этим все понятно. Вопрос в другом – кем захочет войти в историю сам Соркин – банкиром для выполнения команд и обслуживания интересов или хранителем национальной валюты?

К примеру, первый глава НБУ Владимир Матвиенко запомнился введением первых денежных знаков независимой Украины – купонов, безудержной инфляцией, игрой на барабане и написанием стихов. Убитый киллером Вадим Гетьман был мастером закулисных игр и покровителем молодого банкира Виктора Ющенко.

Кстати, Виктор Ющенко, больше всех простоявший на нацбанковском мостике, внес наибольшую лепту в становление отечественной банковской системы. Именно Ющенко приписывают успешную борьбу с гиперинфляцией и выпуск национальной валюты – гривны. Одним словом, не зря многие ведущие мировые СМИ считали Ющенко наиболее успешном банкиром Восточной Европы.

Тигипко, придя в Национальный банк, был занят борьбой за пост премьера или президента. Он бегал между Леонидом Кучмой, Виктором Януковичем и Виктором Ющенко, как тот заяц между тремя соснами. В результате произошло головокружение и уход в небытие на четыре года.

Еще один руководитель Нацбанка – Владимир Стельмах – старался во всем наследовать известного американского финансиста Алана Гринспена, который говорил: «Если вам показалось, что я выразился слишком ясно, вы, должно быть, неверно меня поняли».

То, что журналисты и эксперты очень часто не понимали Владимира Семеновича во время второго его пришествия в Нацбанк – это факт. Но вошел в историю Стельмах отнюдь не этим. При нем впервые была применена практика использования Национального банка для борьбы с политическими конкурентами. В данном случае, с Юлией Тимошенко.

Злые эксперты считают, что при нем и заработала хорошо отлаженная система «откатов» за оказание финансовой помощи банкам в 2007-2009 годах.

Пару месяцев постажировавшись у Стельмаха, Сергей Арбузов не только перенял опыт, но и творчески развил полученные наставления. Нацбанк в считанные дни стал оружием для борьбы не только с политическими оппонентами, а со всем движущимся. Отсюда установление тотального контроля за финансовыми потоками. Однако ноу-хау Арбузова – паспортизация купли-подажи валюты и применение слухов для корректировки валютного спроса. Так неожиданно появилась идея о введении налога на продажу доллара. Для достоверности и лишнего шума даже законопроект соответствующий подготовили, чем изрядно напугали не только население, но ключевого кредитора – МВФ.

Продолжит ли Соркин политику Арбузова или внесет что-то свое – сказать пока сложно.

Ясно одно – нужны неординарные и смелые шаги буквально с первого дня работы на посту главы Национального банка. Скажем, почему б не приостановить закупки постелей по 50 тысяч гривен за штуку, золотых дефибрилляторов и носилок по цене автомобиля? Фурор Соркин может произвести, если вернет в бюджет 74 тысячи грн материальной помощи, полученной в 2012 году при зарплате в 1,5 млн. грн и 7 млн. на счетах в банках.

Конечно, для этого нужно быть смелым. Не ведь Соркин не побоялся занять столь ответственный пост накануне обострения политической борьбы, и тем более не побоялся выйти на парламентскую трибуну и зачитать пару слов о приоритетах в работе… с бумажки.