В Черкасской области столкнулись два ВАЗа: 2 человека погибли, 5 пострадали

В Черкасской области в результате столкновения легковых авто 2 человека погибли и 5 травмированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Черкасской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября около 21.00 в Звенигородском районе.

В ходе предварительного расследования было установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2107”, 31-летний житель Винницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2109”, под управлением 29-летнего жителя города Смела, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля “ВАЗ-2109” погиб на месте происшествия, а его сын 2002 г.р. от полученных травм умер в Звенигородской центральной райбольнице.

Остальные пассажиры “ВАЗ-2109” - жена водителя и 6-летняя дочь с многочисленными травмами находятся в больнице.

Также госпитализированы водитель автомобиля “ВАЗ-2107” и его жена с четырехлетним сыном.