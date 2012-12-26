В ДТП разбился насмерть первый зам председателя одного из райсоветов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Нововодолажского района Владимира Кретова, авария произошла сегодня около полудня.

По его данным, 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, съехал на встречную обочину дороги и столкнулся с деревом. Погибший находился в автомобиле один.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия.

Прокуратура района осуществляет процессуальное руководство уголовного производства с целью установления причин и обстоятельств происшествия.