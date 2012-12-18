ГАИ ограничила движение на дорогах в пяти областях (список)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по состоянию на 12.00 в Украине продолжают действовать ограничения на отдельных участках дорог.

В Ивано-Франковской области временно ограничено движение на трассах: Р-20 Снятин - Тязов км 0-27 – для всех видов транспорта; Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский км 136-172, в пределах Тлумакского и Городенковского районов - для всех видов транспорта.

В Ривненской области - Р-26 Острог – Кременец – Почаев - Радивилов км 111 – 113 – движение усложнено.

Также из-за снежных заносов затруднено, а в отдельных случаях ограниченно движение транспорта на местных автомобильных дорогах в пределах Здолбуновского, Березневского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Костопольского, Корецкого, Млиновского, Острожского, Рокитневского и Ривненского районов.

В Тернопольской области ограничено движение на дорогах: Р-41 «Обход г. Тернополя» (км 20-27) – для всех видов транспорта; Р-32 «Белая Церковь – Кременец» (км 2-16) – для всех видов транспорта; затруднен проезд на участках: М-12 «Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка» (км 163-164); М-19 «Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече» (км 309-312); Н-18 «Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь» (км 80-95); Р-43 «Тернополь (от М-19) – Лановцы (до Р-32)» (км 25-30).

В Хмельницкой области действуют ограничения движения для грузового транспорта, не оборудованного устройствами против скольжения, на трассах: М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, км 191-272; Р-48 Каменец-Подольский – Сатанов – Вийтивцы – Белогорье, км 0-159; Т-23-08 Гуков – Дунаевцы – Могилев-Подольский, км 0-109; Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский км 0-51.

В Волынской области: Р-15 Ковель - Жовква км 66-68 - для грузового транспорта; Н-22 Устилуг – Луцк - Ривне от км 33 до км 35 - для грузового транспорта; Т-03-03 Луцк – Радомышль - Демидовка на Дубно с км 8-18 в направлении Ривненской области.