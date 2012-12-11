Киев не может отказаться от соли на дорогах
03:28, 11 декабря 2012Разное
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Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Александр Мазурчак заявляет, что "Киевавтодор" не сможет полностью отказаться от использования соли зимой.
Об этом А.Мазурчак сказал в интервью газете "Деловая столица".
"Перейти на повсеместное использование реагентов в обозримом будущем мы не сможем, так как они в восемь раз дороже соли. К примеру, в нынешнем сезоне мы закупили 38 тыс. тонн соли, и ее замена на реагенты потребует слишком больших денег", - сказал А.Мазурчак.
В то же время, по его словам, "Киевавтодору" уже дано поручение приобрести реагенты. "Будем их пробовать и фиксировать, как они проявят себя при разных температурных режимах. Использовать их будем там, где высажены молодые деревья, потому что именно деревьям больше всего вредит соль", - пояснил первый заместитель главы КГГА.
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