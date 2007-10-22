Экологи провели акцию в защиту грызунов (фото)

В Черниговской области на территории ландшафтного парка «Межреченский» в Козелецком районе состоялась благотворительная эколого-просветительская природоохранная акция «Домик для сони».

Об этом УНИАН сообщили в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью Государственного управления охраны природы в Черниговской области.

Мероприятие проводилось с целью привлечь внимание общественности к проблемам охраны редких и уязвимых видов животных, сохранению заповедных территорий Черниговской области. Акцию провели администрация ландшафтного парка совместно с Центром креативной фотографии «Spirit of art», компанией «Бейкер Тилли Украина» и Американской торговой палатой (АСС), при участии ведущих научных работников из Института зоологии НАНУ, Института экологии Карпат НАНУ и представителей Госуправления охраны природы.

Все участники акции строили домики для сонь. Лучшие изделия были отмечены, а соню торжественно впустили в один из домиков.

*** Сони - грызуны мелких размеров. Длина тела 8-19 см, хвоста 5,5-16 см. Населяют лесную и лесостепную зоны, смешанные леса.

Живут сони в дуплах, в гнездах среди ветвей, в норах, под корнями деревьев. Питаются сони орехами, плодами и семенами, но также поедают насекомых, яйца мелких птиц.

К осени сони отъедаются и на холодный период года впадают в спячку, которая длится около 6 месяцев. Из-за этой привычки животное и получило такое название. На протяжении года у сонь, как правило, бывает 1 (реже 2) приплод. Продолжительность жизни в естественных условиях от 2 до 5,5 лет.