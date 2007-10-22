820 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки

В Украине за минувшие сутки произошло 820 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, в Винницкой области вчера в ДТП погибли три человека и трое ранены. Авария произошла вблизи с. Михайловка Винницкого р-на. Водитель автомобиля "КамАЗ 5320" по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями "ЗАЗ 1102" и "Daewoo Nexia", которые двигались во встречном направлении.

В Николаеве в дорожно-транспортное происшествие попал маршрутный микроавтобус, на который совершил наезд водитель автомобиля "Toyota Camry". Вследствие аварии водитель и двое пассажиров автомобиля "Toyota", а также четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.

Кроме того, один человек погиб и трое получили травмы в результате ДТП, произошедшего вчера на автотрассе Красноперекопск – Симферополь в Крыму. Автомобиль ВАЗ-2105 врезался в ГАЗ-3307, который двигался впереди.