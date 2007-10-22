На трассе Днепропетровск-Николаев столкнулись два ВАЗа: 3 погибших

На автодороге “Днепропетровск-Николаев” водитель автомобиля "ВАЗ-21099", двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2105", двигавшемся во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир автомобиля "ВАЗ-2105" погибли на месте аварии.