На трассе Днепропетровск-Николаев столкнулись два ВАЗа: 3 погибших
11:39, 22 октября 2007Разное
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Одна из легковушек выехала на встречную полосу
На автодороге “Днепропетровск-Николаев” водитель автомобиля "ВАЗ-21099", двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2105", двигавшемся во встречном направлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир автомобиля "ВАЗ-2105" погибли на месте аварии.
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