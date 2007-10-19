ДТП на Днепропетровщине: пострадали 12 людей

В Днепропетровской области во время дорожно-транспортного происшествия травмированы 12 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на перекрестке автодорог “Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта” и “Днепропетровск-Синельниково”.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь в направлении г. Синельниково, во время выезда на главную дорогу, нарушил правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию микроавтобусу "Мерседес Бенц-316", двигавшегося по главной дороге в направлении г. Харькова.

Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения, трое из них доставлены в Синельниковскую райбольницу.