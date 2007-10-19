ЗИЛ столкнулся с Вольво: трое погибших

Вчера около 11.00 в Полтавской области на 155-ом км. автодороги Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин автомобиль "ЗИЛ-ММЗ" столкнулся с автомобилем "Вольво", который двигался во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров "Вольво" погибли на месте происшествия.