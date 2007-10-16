Протокольное решение правительства начинает процесс прощания министров?

Реплика Своим протокольным решением Кабмин поручил Министерству угольной промышленности обеспечить погашение задолженности в размере 70 миллионов гривен за электроэнергию, потребленную в 2006 году. В бюджете Минугля не стоит искать эту строку – 5,8 миллиардов гривен там спрятаны за расплывчатыми формулировками, преимущественно наподобие "государственной поддержки угольных шахт". В государственную поддержку можно записать и погашение долга за электроэнергию (перед такими структурами, как, например, "Днепрэнерго"), и приобретение авто для директоров, и погашения задолженности перед шахтерами относительно зарплаты, которую этот директор имеет устоявшуюся привычку не выплачивать. Помните, одним из первых решений правительства Януковича в прошлом году было погашение задолженности перед шахтерами?

Дело не в том, что я, Станислав Голубенко, рядовой налогоплательщик (вот как раз иду в банк платить земельный налог), не горю желанием, как, наверное, и другие налогоплательщики, за свой счет оплачивать транжирство и сделки угольных директоров – до работяг в забое эти деньги все равно не дойдут. И дело не в том, что, из года в год рассчитываясь по долгам шахт, государство побуждает их владельцев к последующему безнаказанному накапливанию долгов и бесконтрольных злоупотреблений.

Я хотел бы ошибиться, но мне кажется, что вот это протокольное решение Кабмина, который уже, похоже, не жилец на этом свете, начинает процесс прощания с министерскими портфелями, а главное – с миллиардами, скопившимися на казначейском счете.

Есть предчувствие, что в период межвластной паузы правительство даст, точнее – уже дало – команду начать процесс освоения средств, которые ждали своего часа на счетах. На дипломатическом языке это звучит так, как описал руководитель группы советников председателя Национального банка Литвицкий в своем последнем экономическом обзоре: “Начала формироваться тенденция отхода от профицитного государственного бюджета. Вероятно, она усилится в сентябре и закрепится в четвертом квартале”.

Другими словами, тенденция ухода от власти и тенденция ухода от профицитного государственного бюджета - понятия тождественные.

Станислав Голубенко, Киев