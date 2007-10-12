Опубликован рейтинг самых влиятельных людей бизнеса в сфере искусств

Рейтинг ста самых влиятельных людей в мире современного искусства в 2007 году обнародован журналом ArtReview. Бумажный номер с материалом "Power Top 100" поступит в продажу 17 октября, но электронная версия списка уже доступна на сайтежурнала.

Как и в 2006 году, рейтинг возглавляет французский миллиардер, владелец дома Christie`s Франсуа Пино. На втором месте вновь оказался нью-йоркский галерист Ларри Гагосян, на третьем - директор лондонской галереи Tate Modern сэр Николас Серота, на четвертом - директор Нью-йоркского музея современного искусства (MoMA) Гленн Лоури, на пятом - коллекционер и финансист Эли Брод.

Художник Дэмиен Херст, не покидавший новостные ленты в этом году благодаря арт-объекту в виде инкрустированного бриллиантами черепа, оказался на шестом месте, поднявшись с одиннадцатого. В первой двадцатке ArtReview можно увидеть имена еще двух авторов (в отличие от галеристов и коллекционеров) - художника Джеффа Кунса (13-я позиция) и скульптора Ричарда Серра (19-е место).

Марк Рапполт, главный редактор ArtReview, в интервью агентству Reuters сказал, что особенностью новейшего рейтинга стало появление в нем индийских и китайских художников и коллекционеров.

Лента.ру