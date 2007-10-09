Во Львове микроавтобус столкнулся с двумя легковушками: есть пострадавшие

Вчера утром во Львове столкнулись автобус "Богдан" и автомобили "Мерседес-Бенц" и "Форд Транзит".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП водитель автомобиля "Форд" и трое пассажирок автобуса (студентки) получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.