Китайский художник снова продал свою пародию и снова за 4 млн. долларов

Картина "Резня на Хиосе" китайского художника Юэ Миньцзюня (Yue Minjun), пародийная версия одноименного полотна Эжена Делакруа, продана на гонконгском аукционе Sotheby`s за 4,1 миллиона долларов США (31,7 миллиона гонконгских долларов), став самой дорогой картиной торгов. Агентство Bloomberg отмечает, что эта работа, также как и девять других самых дорогих лотов аукциона, ушли к китайским покупателям.

В июне 2007 года на лондонском аукционе Sotheby`s картина Юэ Миньцзюня, пародирующая известный "Портрет Папы Иннокентия X" кисти Диего Веласкеса, была продана за 4,37 миллиона долларов.

Общий итог гонконгских торгов Sotheby`s оказался неожиданно высоким - 330,1 миллиона гонконгских долларов (42,7 миллиона долларов США), то есть суммарная оптимистичная оценка оказалась превышена вдвое.

Юэ Миньцзюнь - художник, чьи работы стилистически близки к циничному реализму – направлению, возникшему в КНР в конце 80-х гг. – в них он изображал себя, стремясь не к физическому, а к психологическому сходству. Его автопортреты в результате превращаются в нелепые фигуры с карикатурными лицами и растянутым в широкой улыбке ртом.