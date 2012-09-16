В Брюсселе - День без автомобиля

Цель акции - разгрузить бельгийскую столицу от выхлопных газов, вырабатываемых двигателями транспорта.

Как передает РИА «Новости» со ccылкой на организаторов акции, в "День без автомобиля" в столице Бельгии уровень фонового шума снижается в 6-8 раз по сравнению с обычным днем, а содержание в воздухе вредных микрочастиц и диоксида азота - в 3-4 раза.

Для всех, кто приедет сегодня в центр города на велосипедах или на общественном транспорте, власти Брюсселя приготовили развлекательные программы - концерты, экскурсии, дегустации блюд.

В "День без автомобиля" въезды в центр Брюсселя перекрыты с 9.00 до 19.00. Проехать за рулем автомобиля разрешено исключительно практикующим врачам, инвалидам и торговцам, однако скорость передвижения для них ограничена 30 километрами в час.

Все остальные могут добраться до "сердца" Брюсселя на общественном транспорте, проезд на котором сегодня бесплатный.

Большинство брюссельцев воспринимают "День без автомобиля" как праздник и с удовольствием ходят пешком, ездят на велосипедах или на роликовых коньках.

По традиции в "пешее"воскресенье в парке 50-летия в Брюсселе состоится ежегодный забег официантов.

Соревнование необычно тем, что принять участие в нем могут лишь работающие в кафе официанты, которые состязаются не только в скорости, но и в ловкости.

Каждому участнику забега общей протяженностью 2,5 километра выдают поднос с тремя бокалами и открытой бутылкой спиртного.

Все эти предметы надо удерживать одной рукой, ни разу не уронив в процессе бега. Победителем становится тот, кто быстрее других добежит с подносом до финиша, пролив как можно меньше спиртного.