”Девятка” врезалась в Таврию: четверо погибших (добавлены фото)

1 октября около 20:20, на 199 км. автодороги Орадовка- Христиновка-Жашков-К.Шевченковский-Мошны, в с. Набутов, водитель автомобиля "ВАЗ-2109", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-110247", который двигался во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2109", двое его пассажиров, и пассажир автомобиля "ЗАЗ-110247" погибли, один пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", водитель автомобиля "ЗАЗ-110247" и его один пассажир с телесными повреждениями доставлены в Корсунь-Шевченковскую районную больницу.

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