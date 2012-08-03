Дедство Вадима Колесниченко, или Ату «горлового»!

Есть в депутатском корпусе особая группа народных избранников – те, которых никому не жалко. Их объединяет не идеологическая или организационная принадлежность, а функциональная.

Вот как группы проверенных бойцов специализируются на блокировании-разблокировании парламентской трибуны или президиума, где размещаются спикер с заместителями, так существуют специальные люди, которым позволено больше, чем обыкновенному депутату, - назовем их «горловые».

Классические примеры «горловых» - это Олег Ляшко, долгое время служивший в БЮТ, а нынче выступающий с авторскими антрепризами, и Инна Богословская, которая с некоторых пор поставила свое горло на вооружение Партии регионов. На низовом, уличном уровне в этом качестве подвизается бывший депутат, а нынче кандидат от регионалов по 218-му округу в Киеве Олег Калашников. Не щадящие свою психику любители смотреть шоу Савика Шустера могут добавить сюда и других персонажей.

«Горловые» - мастера «нести пургу» на грани и за гранью здравого смысла и приличия. Нет, с этим, в общем, не возникает проблем и у других украинских политиков, но вот у этих получается исключительно органично. Больше того, даже когда они говорят прописные истины: «Киев – столица Украины» или «чуден Днепр при ясной погоде» - создается полное впечатление, что они несут пургу.

Задачи, стоящие перед этим крикливым спецназом, заключаются в психологическом, а то и заурядно звуковом подавлении оппонентов, во вбросе щекотливых тем и фактов. Разбалтывание грязной информационной пены – занятие и малоприятное, и несущее большие риски для репутации, поэтому большинство политиков избегает им заниматься. Другие, небрезгливые, и занялись бы, да талантов не хватает.

Казалось бы, постоянная работа на публике и на публику должна была бы сделать «горловых» ее любимцами, а вот нет. То есть, как в случае с ковровыми, их появление, конечно, оживляет аудиторию, которая ожидает новых трюков, но при этом отношение к тем, кто паясничает на арене, пренебрежительное. Дать пенделя, в случае с клоунами в буквальном, в случае с политиками – в переносном смысле, не считается зазорным.

Очень ярко это продемонстрировал свежий случай, произошедший с другим известным «горловым» от Партии регионов – Вадимом Колесниченко.

Журналист Вахтанг Кипиани обнаружил, что в одном из своих выступлений на заседании Верховной Рады Колесниченко сказал, что его отец сгорел во время Великой Отечественной войны в танке. Поскольку будущий народный депутат родился тринадцать лет спустя после войны, в 1958 году, получалась несуразица. Возможно, она бы и осталась незамеченной, да только отрывок из выступления опубликовала на своем сайте Одесская организация Партии регионов.

«Я приболел, но здоровый смех лечит, - прокомментировал свою находку Вахтанг на своей страничке в фейсбуке. – Посмейтесь и вы». То, что последовало, трудно назвать здоровым смехом.

Около восьмиста лайков и почти триста пятьдесят расшариваний. Публикации по теме с броскими заголовками: «Колесниченко врет об отце, который сгорел в танке», «Колесниченко «похоронил» живого отца», «Колесниченко выдумал отцу трагическую смерть», «Украинофоб-регионал умышленно сжег своего отца в танке» и прочими подобными. А Тарас Марусик, общественный деятель, защитник украинского языка, недовольно указал Кипиани, что это именно он первым обнаружил странный факт в выступлении Колесниченко, о чем и написал в статье «Призрак Геббельса продолжает ходить по Украине», опубликованной на «Украинской правде». Но медийный потенциал Марусика и Кипиани не идет ни в какое сравнение, поэтому более поздняя подача оказалась куда более резонансной.

Стоит ли говорить, что все эти публикации и републикации в социальных сетях сопровождались убийственными комментариями. Народ всласть изгалялся по поводу посмертного зачатия, о танке-гриле, который горел до самого 1958 года, а уж какие эпитеты достались на долю самого Вадима Колесниченко, можно легко догадаться, но невозможно воспроизвести.

Это при том, что довольно быстро обнаружился факт, что на территории Брестской области в июле 1944 года погиб сержант Колесниченко Корней Петрович, пулеметчик танка. Да, это не отец Вадима Васильевича, это его дед. Стало ясно то, что, в общем, было ясно с самого начала: депутат просто оговорился, а перепечатка из стенограммы эту оговорку размножила.

Информация о деде не остудила обличителей и хохмачей, а украинская Википедия скрупулезно зафиксировала для истории: «Колесниченко поймали на искажении фактов в рассказах о том, что его отец сгорел в танке во время войны, хотя сам Колесниченко родился через 13 лет после нее». Ведь сволочи не ошибаются, сволочи всегда только мерзко лгут…

Я не буду сейчас распространяться о том, что кощунственно использовать образ погибшего солдата в своих мелких политических перебранках. Тем, для кого это не очевидно, уже ничего не объяснишь. О том, что Вадиму Колесниченко как записному «горловому» не приходится ждать непредвзятого отношения к себе, уже написал. Скажу о другом.

Сила регионалов заключается в том, что у них очень широк арсенал методов борьбы с оппонентами – бизнесовыми и политическими. Они не церемонятся и не останавливаются почти ни перед чем, и это «почти» такое, хлипкое. Мы все живем в ситуации, когда существует тревожное опасение, что этот диапазон будет расширен еще больше, как и число оппонентов, к которым будут применены специфические методы.

Так вот, превзойти их в этих методах ни у кого не получится. А если кто и окажется способным подражателем, то какая разница, какого происхождения грязь, подступающая к горлу. Какие-то нестыдные перспективы возникнут у страны, когда появится общественный заказ на чистоту в словах и поступках. Нет, я не фантазер и про политику все понимаю. Но вот просто как тенденция, тяга к чистоте.

Пока же мы все глубже погружаемся в болото собственной и чужой ненависти.

Леонид Швец