В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком: есть жертвы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, авария произошла сегодня около 8.00.

Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Решается вопрос о задержании одного из водителей по ст. 115 УПК Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУМВД Украины в Харьковской области и руководство прокуратуры области.