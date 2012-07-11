У нарушителей ПДД будут отбирать транспорт

«Также есть такие санкции, как админарест и изъятие транспорта, — рассказал «Сегодня» глава пресс-службы Управления ГАИ Украины Александр Зубенко. — Такие жесткие меры будут применяться к нарушителям-перевозчикам, которые подвергают опасности пассажиров или же двигаются с опасными грузами. Ведь по статистике практически каждое ДТП на железнодорожном переезде влечет за собой тяжелые последствия».

Максимальный новый штраф — 1190 грн, за повторное нарушение — 2040 грн.

Напомним, законопроект, увеличивающий штрафы был зарегистрирован после крупнейшей за время независимости аварии на переезде в Марганце Днепропетровской области — тогда от столкновения маршрутки с поездом погибли 45 человек.