Тимошенко и выборы: не победить, так дискредитировать

Впрочем, если говорить о «не оправдавшихся рейтинговых ожиданиях», то это, прежде всего, не оправдавшиеся ожидания Арсения Яценюка. Юлия Тимошенко же от этого политического «брака по расчету» получила и согласие Арсения Петровича стать «вторым номером», и политический капитал «Фронта Змин», и партийную структуру «фронтовиков».

Мы прекрасно понимаем, что когда Андрей Кожемякин в интервью «Украинской правде» (от 19.06.12) говорит, что, мол, сейчас власть взялась за Яценюка, это вполне четкий месседж: Арсений Петрович сегодня – «слабое звено» объединенной оппозиции. На фоне (разумеется!) «несгибаемого» тандема Кожемякин – Турчинов.

Что же касается неизбежных внутрипартийных дрязг, то, чувствуя настроения руководства, «старые партийцы» «Батькивщины» обвиняют влившихся «фронтовиков» в том, что те, в рамках своей квоты, выдвигают в мажоритарных округах непроходных кандидатов. С одной стороны, это – правда, с другой – следствие не злого умысла и, тем более, не «сотрудничества с преступным режимом», а кадровой ситуации во «Фронте змин».

Кроме того, в тех случаях, где по регионам или направлениям работы руководителями являются представители от ФЗ, функционеры «Батькивщины» пытаются действовать через их головы, выходя непосредственно на Андрея Кожемякина и/или Александра Турчинова. И последние это не только не пресекают, но и поощряют…

Но это не самое худшее, по сравнению с жесткой установкой «тандема»: спикерам «Батькивщины» ни при каких обстоятельствах не позиционировать (а, тем более, не называть!) Арсения Яценюка «лидером объединенной оппозиции»; этот термин употребляется только в отношении Юлии Тимошенко.

В результате, Арсений Петрович оказался в роли выжатого (в пользу Юлии Владимировны) лимона, но это – проблема для него и тех оппозиционеров, чьи проходные места в списках после объединения и электоральной «усушки-утруски» перестали быть таковыми. Что же касается Юлии Владимировны, то удачно использовав главного «фронтовика» в качестве очередного политического «донора», она имеет альтернативу.

Наиболее предсказуемый ход – дальнейшее наращивание рядов объединенной оппозиции. И так как очевидно, что «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и, тем более, «Европейская партия» Николая Катеринчука не помогут ликвидировать разрыв с ПР, Юлией Тимошенко рассматривается более сильный ход. Это – объединение с партией УДАР Виталия Кличко, причем 1-й номер списка достается Виталию. При этом формально договоренности с Арсением Яценюком не нарушаются, потому как он остается на обещанном ему 2-м месте. Тот факт, что он рассчитывал переместиться вверх списка (после отказа ЦИК зарегистрировать Тимошенко кандидатом) – его персональная драма.

Разумеется, при таком объединении суммирования рейтингов не произойдет. Неизбежны электоральные потери в пользу «Украина – Вперед!» Наталии Королевской и ВО «Свобода» Олега Тягнибока. Однако, в этом случае объединенная оппозиция имеет шансы обойти ПР при голосовании по партийным спискам, что обещает значительный моральный и психологический эффект. Юлия Тимошенко становится неоспоримым лидером ВСЕЙ оппозиции в глазах Запада; что же касается Виталия Кличко, то в роли «местоблюстителя» он намного надежнее Арсения Яценюка, а в роли «предводителя» – намного убедительнее.

Другой путь (в случае вполне вероятной несговорчивости Виталия Кличко), – поставить под сомнение (моральное – внутри страны, юридическое – на Западе) итоги выборов. Однако, сегодня на указанном «направлении» сложилась интересная ситуация. Информационная записка содокладчиков ПАСЕ по Украине Майлиса Репса и Мариэтты Пурбе-Линдон по итогам их мартовского и майского визитов стала, по сути, официальным ответом на многочисленные призывы оппозиции и мощную лоббистскую работу «теневого министра иностранных дел» Григория Немыри в Брюсселе и Страсбурге. И ответом отрицательным – содокладчики ПАСЕ выступили «категорически против» признания парламентских выборов в отсутствие Юлии Тимошенко и Юрия Луценко априори нелегитимными. (Стоит особо упомянуть, что содокладчики отдельно подчеркнули невозможность установить факт якобы «избиения» Юлии Тимошенко.)

Другой важный месседж Информационной записки – в отсутствие лидеров оппозиции даже незначительные нарушения могут поставить под сомнение легитимность выборов. Этот сигнал, формально, обращен к власти, но часть оппозиции восприняла его как руководство к действию.

С начала июня, когда черновик Информационной записки был уже готов, а потому не представлял секрета для г-на Немыри, Юлия Тимошенко дала отмашку на подготовку «варианта Б» – мероприятий по делегитимизации парламентских выборов. Самый очевидный ход – организация потока жалоб из каждого округа во все инстанции (разумеется, в первую очередь – европейские) о многочисленных нарушениях.

Следующий шаг (на сегодня уже разработанный) – одновременный отказ от продолжения участия в избирательной кампании большой группы (от 50 до 100 человек) мажоритарщиков, – в знак протеста против «грязных выборов» и «готовящихся массовых фальсификаций». Разумеется, речь идет о «технологических» кандидатах, которые будут номинальными представителями «Батькивщины» в округах на Востоке и Юге.

Следующие шаги находятся в стадии разработки, поэтому нет смысла отбирать хлеб у политтехнологов «Батькивщины».

Нет сомнений, что начиная с ночи после голосования, суды всех уровней будут завалены жалобами и требованиями отменить результаты – по отдельным участкам, округам, областям, по общенациональному избирательному округу…

У власти в этой ситуации имеется только один выход – полная открытость и прозрачность выборов, приглашение максимального количества западных наблюдателей от авторитетных международных организаций. В первую очередь – в демонизируемые оппозицией Донбасс и Крым. Ведь главный месседж Информационной записки, читаемый между строк – Европа не делает ставок ни на оппозицию, ни на революцию. А, значит, готова к объективной оценке грядущих выборов.

Дмитрий Джангиров