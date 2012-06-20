Газовое затишье нарушено. Ожидается буря

Украина и Россия, хоть и не активизируют в открытую газовые переговоры, зависшие на протяжении последних двух лет в состоянии неопределенности, обороты «энергетического» диалога все же накручивают. Несмотря на внешнее затишье, ситуация обещает стать взрывоопасной. Не успел «Газпром» обнародовать расчеты по «сотрудничеству» с Украиной, как Киев в пику Кремлю заявил о своих. Российский монополист рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа, по подсчетам же Кабинета Министров Украины импорт «голубого топлива» составит не более 27 млрд куб. м.

Как заявил зампредседателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев, «Украина ведет сейчас активно закачку газа в свои ПХГ», и по итогам года выйдет на закупку 40 млрд куб. м, что предусмотрено контрактами. «В Украину поступит не меньше или около 40 млрд куб. м», - подчеркнул он.

Видимо, Газпрому стоит напомнить, что украинская сторона неоднократно, с мая 2011 года, заявляла о намерении сократить закупки газа (до 27 млрд кубометров с предусмотренных контрактом 52 млрд кубов). Так, премьер-министр Николай Азаров еще в январе высказался по этому поводу: «Надо наконец-то завершать эти переговоры. Сколько можно переговаривать? Пора уже находить решение. И мы им четко сказали: мы не собираемся закупать такое громадное количество газа, которое забито вот в этом контракте, в этом кабальном для нас договоре». Альтернативу сокращению закупки газа озвучил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко – Украина может покупать больше лишь в случае снижения цены.

Реагируя на сокращение своего рынка сбыта (как и на финансовые потери), Газпром сразу же заявил, что Украина не может в одностороннем порядке решать вопрос закупок газа. Официальный представитель компании Сергей Куприянов уточнил: «Время для дискуссий о контрактных количествах наступившего года Украиной было упущено. И, к сожалению, в очередной раз приходится напоминать нашим украинским друзьям, что условия поставки газа на рынке определяются только контрактом, и не могут изменяться теми или иными письмами в одностороннем порядке». Тут уместно будет сказать, что, по мнению ряда экспертов, с помощью таких вот заявлений и вышеупомянутых писем украинская власть пытается вынудить Россию подать в Международный арбитражный суд, что укрепило бы позицию Киева в переговорах.

Такой иск Международный суд будет оценивать с экономической точки зрения, а не с политической, которая очень ярко проявляется в газовых предложениях Кремля. Аргументами украинской стороны в этом деле могут быть снижение цен на газ на спотовых рынках и избыток газа в Европе – порядка 60 млрд кубометров. Именно эти доводы заставили Газпром в этом году снизить контрактные цены для европейских компаний на газ в среднем на 10% (конкретные цифры не обнародовались). Уступки россияне сделали французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP, турецкой Botas, итальянской Sinergie Italiane и австрийской Econgas. Были и судебные иски, например, польская PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитражный трибунал, требуя изменить ценовые условия долгосрочного контракта на поставку газа от 25 сентября 1996 года. В 2011-м E.On инициировала арбитражное разбирательство с российским монополистом, и выиграла дело.

На сегодня Украина в газовом противостоянии с Россией хорошо продвинулась в вопросе диверсификации поставок газа, а также повышения уровня собственной добычи, с учетом разработок месторождений сланцевого газа. Все это также может сыграть на руку при разбирательстве в Международном суде. А, в случае позитивного для нас исхода дела, может придти конец российской практике выставлять политические условия при решении экономических споров. Причем, об управлении газотранспортной системой Кремлю в этом случае придется забыть.

Пока стороны определяются с правовыми аспектами газовых отношений, «Нафтогаз» продолжает идти объявленным курсом по сокращению объемов закупки российского газа.

По всей видимости, впереди нас ждут нескучные денечки, могущие завершиться встречей России и Украины с международной Фемидой. А в этом случае российские требования политического характера в виде вступления Украины в Таможенный союз и ЕЭП, а также угрозы сокращения транзита газа по территории Украины веским аргументом уже не станут. И в этом случае Кремлю придется идти на компромисс. Только бы украинская власть не сходила с выбранного пути.

Нана Черная