Столкнулись бензовоз, молоковоз и ВАЗ: один погибший, пятеро раненых

18:33, 24 сентября 2007
Разное
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ДТП на Сумщине

Сегодня в Охтырке Сумской области в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщили УНИАН в дежурной части областного ГАИ, около 15.00 автомобиль ВАЗ-2107 с российскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом „Рено”, который перевозил 20 тонн горючего. В ДТП попал также молоковоз.

В результате ДТП водитель Ваза – житель российского города Белгород – погиб, а четверо пассажиров легкового авто и водитель бензовоза пострадали.

 

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