Столкнулись бензовоз, молоковоз и ВАЗ: один погибший, пятеро раненых
18:33, 24 сентября 2007Разное
515 0
ДТП на Сумщине
Сегодня в Охтырке Сумской области в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали.
Как сообщили УНИАН в дежурной части областного ГАИ, около 15.00 автомобиль ВАЗ-2107 с российскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом „Рено”, который перевозил 20 тонн горючего. В ДТП попал также молоковоз.
В результате ДТП водитель Ваза – житель российского города Белгород – погиб, а четверо пассажиров легкового авто и водитель бензовоза пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter