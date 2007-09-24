Столкнулись бензовоз, молоковоз и ВАЗ: один погибший, пятеро раненых

Сегодня в Охтырке Сумской области в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщили УНИАН в дежурной части областного ГАИ, около 15.00 автомобиль ВАЗ-2107 с российскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом „Рено”, который перевозил 20 тонн горючего. В ДТП попал также молоковоз.

В результате ДТП водитель Ваза – житель российского города Белгород – погиб, а четверо пассажиров легкового авто и водитель бензовоза пострадали.