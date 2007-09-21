Кабмин создал правительственный сайт для тех, кому не исполнилось 16 лет

27 сентября 2007 г. с 11.00 до 12.00 в Клубе Кабинета Министров Украины (улица Институтская, 7) состоится презентация Правительственного сайта для юных граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины, презентация состоится с участием министра Кабинета Министров Украины Анатолия ТОЛСТОУХОВА, представителей Министерства образования и науки, организаций, которые работают с детьми и молодежью, учеников средних школ города Киева, средств массовой информации.

Правительственный сайт для юных граждан является интернет-проектом Кабинета Министров Украины, созданным для того, чтобы в интересной форме познакомить детскую аудиторию с работой Правительства и органов исполнительной власти. Сайт разработан в партнерстве с Академией педагогических наук Украины, Государственной библиотекой Украины для юношества, Ассоциацией директоров средних школ Украины, редакцией детского познавательного журнала «Вулик».

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится по телефонам: (044) 265-62-51, 256-60-69.