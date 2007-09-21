Тэтчер угощала Тимошенко чаем и подписала ей книгу (фоторепортаж)
17:50, 21 сентября 2007Разное
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Юлии, которая боролась за свободу своей страны...
"Жезезная леди" Маргарет Тэтчер и лидер БЮТ Юлия Тимошенко встретились в Лондоне.
М.Тэтчер подарила лидеру БЮТ книгу воспоминаний „Мои годы на Даунинг-стрит” с памятной надписью: «Юлии, которая боролась за свободу своей страны так страстно и преданно”.
Экс-премьер Великобритании отметила: «Невзирая на неприятности и политические предательства, я всегда прямо шла к цели, которую считала верной. То же делаешь и ты».
М.Тэтчер опровергла слухи о своем якобы немощном состоянии. “Я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины”, - сказала, в частности, леди Маргарет, которой13 октября исполнится 82 года.
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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