Тэтчер угощала Тимошенко чаем и подписала ей книгу (фоторепортаж)

"Жезезная леди" Маргарет Тэтчер и лидер БЮТ Юлия Тимошенко встретились в Лондоне.

М.Тэтчер подарила лидеру БЮТ книгу воспоминаний „Мои годы на Даунинг-стрит” с памятной надписью: «Юлии, которая боролась за свободу своей страны так страстно и преданно”.

Экс-премьер Великобритании отметила: «Невзирая на неприятности и политические предательства, я всегда прямо шла к цели, которую считала верной. То же делаешь и ты».

М.Тэтчер опровергла слухи о своем якобы немощном состоянии. “Я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины”, - сказала, в частности, леди Маргарет, которой13 октября исполнится 82 года.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН